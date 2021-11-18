ذكرى استشهاد محمد مبروك.. إياد نصار يكشف كواليس خاصة عن تجسيده لشخصيته

الاختيار2

تحل علينا اليوم الذكرى الذكرى الثامنة لاستشهاد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذى ضحى بحياته من أجل وطنه، وجسد شخصيته الفنان إياد نصار رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 الذى عرض وحقق نجاحا كبيرا.

وكشف الفنان إياد نصار، تفاصيل تجسيده لحياة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار ٢.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "قمت بالتواصل مع أهل الشهيد ومعرفة تفاصيل عن تعاملاته وتفاصيله الإنسانية، فقصة حياة الشهيد مبروك شيء رائع جدا واستمتعت بها كثيرا.

وتابع: "هذه الشخصية من أكثر الشخصيات التي ركزت في كل تفاصيلها وقمت بعمل جهود حقيقية من أجل تجسيدها، وأسرة الشهيد مبروك رحبت باختياره لتجسيد شخصيته في الاختيار ٢.

وتحدث عن أهمية الأعمال الوطنية وقال: "الأعمال لاقت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية والاختيار 2 لا يقل أهمية عن الجزء الأول الذي عرض في رمضان العام الماضي، فنحن نقدم مادة لشهداء نعتز بهم وهم أبطال ضحوا من أجل الوطن، وتقديم قصص تضحياتهم أمام الجميع أقل واجب للعرفان بما قدموه.