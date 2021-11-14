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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إياد نصار يستأنف قانون العمل خلال أيام

اياد نصار
اياد نصار

يستأنف الفنان إياد نصار، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل” بصحبة ريهام عبد الغفور، خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتهى فريق العمل من تصوير بعض المشاهد المتفرقة في منطقة الوراق والمنصورية.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

أبواب جهنم اتفتحت.. إياد نصار ينشر البرومو التشويقي لفيلم الكاهن

برفقة إياد نصار..شاهد أحدث إطلالة ليسرا عبر إنستجرام

وكان إياد نصار، نشر عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، البرومو التشويقي الأول لفيلم الكاهن الذي يشارك في بطولته، معلنا طرح الفيلم قريبا.

 

وقال إياد نصار: «فيلم الكاهن.. أبواب جهنم اتفتحت.. قريبا».

 

فيلم "الكاهن" بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

 

اياد نصار الفنان إياد نصار قانون العمل ريهام عبد الغفور ثراء جبيل

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