"لقاحك سلاحك"ندوة تثقيفية ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " لقاحك سلاحك" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبحضور الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية وبرئاسة ، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.

وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر بمدرج الأستاذ الدكتور محمد ناجى المحلاوى بكلية الطب .

صرحت الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة أن ضيوف الندوة الأستاذة الدكتورة فاطمة علي الدين أستاذ الأمراض المعدية والمتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس وسوف تحدثنا عن أهمية اللقاح لجميع الأعمار ، والأستاذة الدكتورة الهام حسني أستاذ طب الاطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس، وتحدثنا عن أمان اللقاح ، والأستاذة الدكتورة سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية ، وسوف تحدثنا عن خطة التطعيم داخل جامعة عين شمس.



الندوة تحت إشراف أ . سهيل حمزه أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.