آثار عين شمس تستضيف كارل جريفيز مدير جمعية استكشاف مصر ..صور

عقدت كلية الآثار جامعة عين شمس محاضرة عن جمعية استكشاف مصر حيث قام الدكتور كارل جريفز المدير الحالي لجمعية استكشاف مصر بزيارة كلية الآثار جامعة عين شمس.

تحت رعاية الاستاذ الكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار.

وكان في استقباله الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية والأستاذ الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور علي عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس والباحثين وبعض الضيوف من خارج الكلية، حيث قام الدكتور كارل جريفز بعرض محاضرة باللغة الإنجليزية عن هذه الجمعية منذ نشأتها وحتى الآن فضلا عن رؤية ورسالة هذه الجمعية وما تقوم به من أنشطة متنوعة في مجال الآثار والبحث العلمي حيث تُعد مؤسسة "جمعية استكشاف مصر" من أعرق المؤسسات الداعمة والعاملة في مجال الآثار في مصر فقد تأسست عام ١٨٨٢ في إنجلترا وأنشأت لها مكتبا في مصر مقره المجلس البريطاني في العجوزة بالجيزة. هذه الجمعية لها العديد من الأنشطة في مجال الآثار سواء في مجال الحفائر أو المشروعات البحثية أو منشوراتها العلمية من كتب ومجلات متخصصة في مجال الآثار المصرية القديمة. وقد استعرض سيادته الرواد الذين ترأسوا هذه الجمعية من علماء الآثار البارزين وعلى رأسهم الأثري الأشهر فليندرز بيتري صاحب أضخم وأهم الاكتشافات في مصر في القرنين السابقين، كما رافق سيادته السيدة شارلوت جوردان مدير الارتباط و دكتور عصام ناجي مدير العمل الميداني بالجمعية، وعقب هذه المحاضرة قام الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي بالتعليق على المحاضرة وفتح مجال التساؤلات للحضور ومنهم طلاب الكلية من أقسامها المختلفة والباحثين فكانت مناقشة ثرية.