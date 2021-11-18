تركيب أغطية لصفايات الأمطار ومراجعة بالوعات الصرف في بيلا بكفر الشيخ.. صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة والجهات المختصة إجراء أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وصفايات الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية وكفاية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، جهود منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية علي مستوي المدينة والقري، في أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار وتركيب أغطية للصفايات ومراجعة أماكن حدوث تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع أى طوارئ قد تحدث نتيجة للتقلبات الجوية، بهدف ضمان موسم شتاء آمن حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

أكد وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، متابعة أعمال تطهير شنايش المطر والمطابق للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الأمطار، وتم تطهير «شنايش» ومطابق جميع شوارع المدينة، وجميع خطوط الصرف ومراجعة محطات الصرف الصحي علي المركز والمدينة.

وتابع، كما تم مراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار بعد إختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، تنفيذا لتوجيهات المهندس شعبان إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأشرف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، علي أعمال تركيب أغطية لصفايات الأمطار بشوارع مدينة بيلا، بالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، ومراجعة وتسليك جميع الصفايات وبالوعات الصرف بنطاق المدينة، لاستيعاب تصرفات المياه التى ستنتج عن مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وتابع أيمن غالي، وعلي أمين، نائبا رئيس مدينة بيلا لشئون القرى، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية علي مستوي مركز بيلا، أعمال مراجعة جميع مصارف الأمطار، والتأكد من توافر المعدات ومدي جاهزيتها للتعامل الفوري مع الأمطار وضرورة التنسيق الكامل في التعامل مع مياه الأمطار والجهات المعنية.

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