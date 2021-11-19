الاكتئاب الموسمي.. أسبابه وطرق العلاج وكيفية تخطي المرحلة

أعراض الاضطراب الحالة النفسية

أسباب الاكتئاب الموسمي

طرق تجاوز الاكتئاب الموسمي

علاج الاضطراب النفسية والاكتئاب الموسمي

مع برودة الطقس وقصر الأيام ، يلاحظ بعض الناس أن لديهم طاقة أقل ولا يشعرون بالإيجابية كما يفعلون عادة.

في حين أن هذه المشاعر قد تكون مؤقتة بالنسبة للبعض ، يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص باستمرار خلال أشهر الخريف والشتاء من نوع من الاكتئاب يعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

يمكن أن تختلف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي من خفيفة إلى شديدة ، ولكنها عادة ما تشمل:

تدني الحالة المزاجية ،

فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأشياء التي استمتعت بها سابقًا ،

تغير في الشهية (عادة تناول الطعام أكثر من المعتاد) ،

تغير في النوم (عادة الكثير من النوم) ،

الشعور بانعدام القيمة.



لم يتضح الباحثون بعد بشأن أسباب اضطراب القلق الاجتماعي ، لكن من المحتمل أن يكون معقدًا ومتعدد الأوجه. تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يكون بسبب خلل في منطقة ما تحت المهاد (منطقة في الدماغ تنظم العمليات البيولوجية مثل المزاج والنوم والشهية) أو إنتاج الكثير من الميلاتونين (هرمون يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ لدينا ، والتي تنتجها الغدة الصنوبرية في المخ). يعتقد بعض الباحثين أنه قد يكون أيضًا بسبب اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية - العملية الداخلية الطبيعية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ لدينا

بالطبع ، قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال ، أشارت بعض الأبحاث إلى أن النساء قد يكونن أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق الاجتماعي - على الرغم من عدم وجود بحث محدد ، فمن غير المؤكد ما إذا كانت هذه الفروق بين الجنسين موجودة بالفعل ، وإذا كان الأمر كذلك ،

تجاوزها

يلاحظ بعض الناس أن أعراضهم تبدأ في التحسن عندما تبدأ الفصول في التغير ويقترب الربيع. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها خلال أشهر الشتاء لمساعدتهم على التعامل مع أعراضهم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي ، تشمل العلاجات الرئيسية الموصى بها التدخلات النفسية (مثل العلاجات بالكلام) أو تناول الأدوية (مثل مضادات الاكتئاب). تظهر الأبحاث أن العلاج السلوكي المعرفي (الذي يركز على تحدي أفكارنا المؤلمة وتغيير سلوكنا) هو علاج فعال للاضطراب العاطفي الموسمي.

في إحدى الدراسات ، أظهر الباحثون أن العلاج السلوكي المعرفي (CBT) كان مرتبطًا بانخفاض ملحوظ في الاكتئاب عند متابعته بعد عام واحد عند مقارنته بالعلاج بالضوء (علاج آخر يستخدم أحيانًا للاضطراب العاطفي الموسمي ، والذي يتضمن الجلوس أمام صندوق أو أسفله. الذي ينبعث منه ضوء ساطع للغاية ، لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة أو أكثر يوميًا).

جزء أساسي من العلاج المعرفي السلوكي هو دعم المرضى بتقنية تسمى التنشيط السلوكي ، والتي تهدف إلى تحسين الحالة المزاجية من خلال تشجيع الناس على تنظيم يومهم والانخراط في أنشطة هادفة وممتعة - هواية ، على سبيل المثال. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن بعض مضادات الاكتئاب (تحديدًا مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) قد تكون فعالة بشكل خاص في علاج أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

كما يتم حاليًا التحقيق في العلاج بالضوء كعلاج للاضطراب العاطفي الموسمي. نظرًا لأنه لا يزال علاجًا ناشئًا ، تظل الأبحاث المتعلقة بفعاليته كعلاج مستقل للاضطراب العاطفي الموسمي غير متسقة. ولكن أظهرت إحدى الدراسات أن العلاج بالضوء يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحكم في أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي عند استخدامه مع مضادات الاكتئاب. لا يتوفر العلاج بالضوء عادةً في NHS ، لذلك إذا كنت ترغب في تجربته فتأكد فقط من اختيار منتج تمت الموافقة عليه طبيًا لعلاج الاضطرابات العاطفية الموسمية - واتبع تعليمات الاستخدام أو استشر طبيبك.

بصرف النظر عن طلب المساعدة المهنية ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن للأشخاص القيام بها لمساعدتهم على التعامل مع اضطراب القلق الاجتماعي خلال يومهم.

الخروج من المنزل والحصول على بعض ضوء النهار الطبيعي هو شيء يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي أن يفعلوه لأنفسهم. وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الحصول على المزيد من الضوء الطبيعي أثناء النهار قد يساعد في تحسين الأعراض. كان الباحثون في الدراسة قد طلبوا من المشاركين إما الذهاب في نزهة يومية لمدة ساعة واحدة في الهواء الطلق ، أو استخدام صندوق ضوء اصطناعي منخفض الجرعة لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة أسبوع واحد.

أظهر المشاركون الذين ذهبوا في نزهة يومية تحسنًا ملحوظًا في جميع أعراض الاكتئاب ، مقارنةً بمن تعرضوا للضوء الاصطناعي. في حين أنه من غير المؤكد بالضبط سبب تحسن ضوء النهار للأعراض ، فقد يظل هذا أمرًا سهلاً وفعالًا يمكن للناس القيام به لتحسين مزاجهم كل يوم.

تظهر الأبحاث أيضًا أن عوامل نمط الحياة (مثل مستويات التمرين والنظام الغذائي) يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التسبب في الاكتئاب وإدارته. عندما يتعلق الأمر باضطراب القلق الاجتماعي على وجه الخصوص ، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن التمرين (بمفرده أو بالاشتراك مع العلاج بالضوء) قد يحسن الأعراض.

مرة أخرى ، لا يزال سبب ذلك غير واضح. لكن الأبحاث أشارت إلى أنه قد يكون مرتبطًا بالتغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية لدينا. أشارت مراجعة نظرت في تأثير التمرين على الاكتئاب إلى الفوائد النفسية (مثل التمارين التي توفر الإلهاء عن الأفكار السلبية ووسيلة للتواصل الاجتماعي) والفسيولوجية (مثل التغيرات في مستويات الإندورفين أو الكورتيزول).

في حين أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لإدارة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي طوال أشهر الشتاء ، فمن المهم استشارة طبيبك العام بشأن الأعراض والمشاعر - خاصةً إذا لم تتحسن الأعراض ، أو إذا أصبح من الصعب إدارة الحالة.