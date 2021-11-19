عيار 21 يسجل 810 جنيهات.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 من 923 إلى 926

عيار 22 من 846 إلى 849

عيار 21 من 808 إلى 810

عيار 18 من 693 إلى 694

عيار 14 من 539 إلى 540

عيار 12 من 462 إلى 463

الاونصة من 28,719 إلى 28,790

الجنيه الذهب من 6,464 إلى 6,480

الكيلو من 923,429 إلى 925,714

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،و محلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.