انطلاق فيلم غزة مونامور في دور العرض الأردنية

ينطلق الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للثنائي عرب وطرزان ناصر في دور العرض الأردنية ابتداءً من الخميس 18 نوفمبر، بالتعاون بين شركة MAD Solutions والشبكة العربية للإعلام، وسيحصل الفيلم على عروضه في سينمات برايم وتاج وجراند. وذلك بالتزامن مع عروض الفيلم في المغرب وموريتانيا التي بدأت مع انطلاقة الشهر الجاري.

وكان غزة مونامور قد بدأ جولته التجارية الناجحة حول العالم العربي من مصر في سينما زاوية حيث حصل الفيلم على عروض امتدت لأكثر من شهرين، كما عُرض في سينما عقيل بالإمارات لمدة 3 أسابيع.

ومؤخرًا افتتح الفيلم مهرجان عمان السينمائي الدولي، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورغ السينمائي بسويسرا وكان غزة مونامور هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث فيلم غزة مونامور

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.