عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق فيلم غزة مونامور في دور العرض الأردنية

فيلم غزة مونامور
فيلم غزة مونامور

ينطلق الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للثنائي عرب وطرزان ناصر في دور العرض الأردنية ابتداءً من الخميس 18 نوفمبر، بالتعاون بين شركة MAD Solutions والشبكة العربية للإعلام، وسيحصل الفيلم على عروضه في سينمات برايم وتاج وجراند. وذلك بالتزامن مع عروض الفيلم في المغرب وموريتانيا التي بدأت مع انطلاقة الشهر الجاري.
وكان غزة مونامور قد بدأ جولته التجارية الناجحة حول العالم العربي من مصر في سينما زاوية حيث حصل الفيلم على عروض امتدت لأكثر من شهرين، كما عُرض في سينما عقيل بالإمارات لمدة 3 أسابيع.

ومؤخرًا افتتح الفيلم مهرجان عمان السينمائي الدولي، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورغ السينمائي بسويسرا وكان غزة مونامور هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

txt

عرض فيلم غزة مونامور في دور السينمات المغربية

txt

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

أحداث فيلم غزة مونامور

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه. 

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.

غزة غزة مونامور فيلم فيلم غزة مونامور الفيلم الفلسطيني غزة مونامور الفلسطينى

موضوعات متعلقة

قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. طرح بوستر برا المنهج للمخرج عمرو سلامة

اليوم.. نسمة محجوب ووالدها مع عمرو الليثي

أخبار الفن|حسن أبو الروس يتحدى النقابة.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر..مأساويات في حياة أحمد زكي

بعد إشادته بالرئيس السيسي.. سعد رمضان في حوار مع صدى البلد : العالم حزين على لبنان

ليلى غالب تبهر أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. والسفارة تعلق

ديو غنائى بين كريم أبو زيد وشحته كاريكا..قريبا

تفاصيل تكريم نوال الزغبي في مصر بمهرجان ستار العرب

سيسقط قراره.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر: الحل أن تغني مهرجانات

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الإسماعيلي يهدد مرمى الزمالك بأقدام عبد الرحمن مجدي

ظلمتهم جنسيتهم.. نجوم لن نراهم في كأس العالم 2022

أول سيارتين بيك أب مدمجة تنعش الأسواق منذ سنوات... مقارنة بين فورد مافريك و هيونداي سانتا كروز

أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

أخبار السيارات| أسرع مركبة كهربائية تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج.. وفينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس

قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

يا عمو الوزير إحنا عندنا 9 سنين.. أطفال ينتفضون ضد صعوبة منهج رابعة ابتدائي|فيديو

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ