تعرف على مواصفات هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي

تعمل شركة سامسونج Samsung، على تطوير الجيل التالي من الهواتف الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 و Z Flip 4، وقد تم تسريب المعلومات الأولى حول أجهزة الشركة الرائدة من كوريا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن يحظى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4 بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا مما يعني أنه سيقدم كاميرا سيلفي تحت الشاشة مع عدم وجود نوتش فى شاشة الهاتف.

تسريب تفاصيل مواصفات الجيل الرابع من هواتف سامسونج القابلة للطى

وهذه المرة سيتمتع هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي، باثنين من الكاميرات الأمامية المحسنة أسفل الشاشتين الداخلية والخارجية للجهاز، ووفقا للشائعات لن تتغير سعة البطارية بهاتف سامسونج المرتقب مقارنة بالإصدار الحالي Fold 3.



ومن المحتمل أن تحصل الكاميرات الخلفية أيضا على بعض التحسينات، كما سيحتوي طراز جلاكسي Fold 4 على مفصل جديد، مما سيجعله أخف وزناً من الإصدار السابق للشركة، كما سيدعم الجهاز القابل للطي معايير محسن لمقاومة الماء والغبار.

وبينما سيحصل هاتف سامسونج القابل للطي بشكل صدفي جلاكسي Flip 4، على مقاومة محسنة ضد الماء والغبار، كما سيقدم نفس سعة البطارية وحجم الشاشة الخارجية على غرار الإصدار السابق Flip 3.

وتبعا للمعلومات الواردة من كوريا، من المتوقع أن تعلن ساميونج عن إصداراتها القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 و Z Flip 4 في النصف الثاني من عام 2022.