بالتورتة والشموع.. أسرة اسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي داخل منزلها.. شاهد

احتفلت أسرة اسمعلاوية بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل منزلها.
وحرصت الأسرة علي وضع صورة الرئيس علي التورتة والتغني بأغاني احتفالات أعياد الميلاد والدعاء للرئيس بالصحة.
من جانبه قال علي خليل، مدير مبيعات باحدي شركات المواد الغذائية، ومن مواطني محافظة الاسماعيلية، أنه من فكر في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس وسط اسرته، تقديرا للجهود المبذولة في سبيل تطوير الدولة المصرية.
مشيرا إلي أن محافظة الإسماعيلية اهتمام كبير من الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تحظى بدعم كبير خاصة من مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف تطوير الريف المصرى و يجرى العمل على قدم وساق فى المشروعات التى تتم بقري شرق قناة السويس.
ويحل، اليوم الجمعة، عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.