أحمد فهمي: اختلفت مع أحمد حلمي زمان.. ولو اشتركنا في عمل لازم اسمه يتكتب الأول | فيديو

قال الفنان أحمد فهمي، إن استمرار معاناته مع المرض؛ يسبب له ضيقا، ولكنه غيَّر نظرته للحياة، ويستشعر نعمة الصحة، قائلا: "عندي فوبيا من المرض ومش بخاف من الموت ولكن المرض بيضعف وأنا مش بحب الضعف، ومفيش حاجة مستهلها الخناقة والمرض بتاعي أساسه الضغط".

وكشف الفنان احمد فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أنه كان على خلاف مع النجم أحمد حلمي خلال تصوير فيلم "كده رضا"، مضيفا: "كنت على خلاف ما أحمد حلمي زمان إنما دلوقتي مفيش أبدا والخلاف كان فى الشغل فى كده رضا وهو كان نجم العمل وهو اللي استلمني وانا كنت متحمس".

وتابع: "أنا تعلمت من احمد حلمي حاجات كتير ترجمتها بعدها بسنين، وأنا أعمل مع احمد حلمي أي دور وجيل احمد السقا واحمد حلمي وكريم عبد العزيز واحب انزل وانافسهم ولكن ببص لهم بصة فوق وانا من جمهورهم وبتفرج على افلامهم، وارفض اسمي يبقى جنب اسم احمد حلمي وانا بعديه".

