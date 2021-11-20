شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

وسط مياه السيول الغزيرة، وثق مقطع فيديو متداول الشجاعة والقوة التي تحلت بها امرأ تعمل كضابط شرطة في الهند، حيث قامت برفع رجل فاقد للوعي على كتفها ونقله إلى بر الأمان.

على حدود مركز شرطة TP Chatram في تشيناي بـ الهند، سارعت ضابط الشرطة «تي راجيسواري» لإنقاذ رجل ضعيف سقط فاقدًا الوعي في وقت غمرت فيه مياه الأمطار المدينة بالكامل.

في مقطع فيديو للحادث، ظهرت مفتش الشرطة تي راجيسواري وهي تحمل الرجل على كتفيها وتطلب من زملائها من أفراد الشرطة استدعاء عربة إسعاف لمساعدته على التعافي ونقله إلى بر الأمان.

ومع انعدام لأمل في الحصول على سيارة إسعاف، حملت الضابط بشجاعة الرجل الفاقد للوعي إلى أقرب مركز طبي، عبر سيارة جيب تابعة للشرطة.



وبالفعل استطاعت المرأة الشجاعة إنقاذ الرجل المريض، وطلبت من سائق سيارة الشرطة والرجال المرافقين الإسراع والتأكد من نجاته.