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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. زينة تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهرت زينة بإطلالة مميزة بدون مكياج،  تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تظهر جمالها ،  مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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و كانت قد كشفت الفنانة زينة سبب تكرار اسمها اكثر من مرة على تتر مسلسل “كله بالحب”، حيث اتهمها البعض حينها بالغرور والتحكم.

وقالت زينة، من خلال ندوتها بقصر السينما: “ لم اقصد تكرار اسمي اكثر من مرة فهذه كانت غلطة من المونتاج وتم تداركها واصلاحها في اليوم التالي على الفور، بالطبع لم تكن مقصودة”.

 

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

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