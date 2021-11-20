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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والإسماعيلي
مباراة الزمالك والإسماعيلي

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بنيهما مساء أمس الجمعة فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

 

أحرز ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وعمر السعيد فى الوقت بدل الضائع.

 

ومن المقرر أن تقام  مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة من مساء بعد غد الاثنين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المنتظر أن يتم بث مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلى في إطار منافسات الجولة الخامسة عبر قناة on time sports 2.

 

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل مباراة الزمالك والإسماعيلي..


بدأ الإسماعيلي المباراة بخطوط منظمة، وتمكن لاعبوه من الوصول إلى مرمى الزمالك في الدقيقة الاولى من المباراة ولكن بدون تسجيل هدف مباغت في مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

 

في الدقيقة الرابعة من المباراة، وصل الزمالك إلى مرمى الدراويش عن طريق أشرف بن شرقي وحاول الرد على الإسماعيلي ولطن بتجسل هدف، ولكن لم تكتمل الهجمة كما خطط لها.

 

وبدأ الزمالك في السيطرة وحاصر الإسماعيلي في منطقة جزاءه وحاول تسجيل هدف ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المميز.

 

استمر اللقاء بدون أهداف حتى الدقيقة 30، وزادت محاولات الفريقين لتسجيل أحدهم هدف التقدم في شوط المباراة الأول.

 

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة ومنع كرة شيلونجو لاعب الدراويش من دخول شباكه، بعد أن سددها اللاعب الإفريقي من داخل منطقة الجزاء وهددت مرمى الزمالك مرة أخرى.

 

ودخل الزمالك شوط المباراة الثاني متوهجاً ورفض فقد الكرة، واستحوذ بشكل كبير على المباراة وشكل هجمات خطيرة على الإسماعيلي ولكن باءت كلها بالفشل، ولم تتجاوز أي الكرات خط مرمى الدراويش.

 

وفي الدقيقة 50 تدخل أحد لاعبي الإسماعيلي على عبد الله جمعة وأسقطه أرضاً وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة لصالح لاعب الدراويش.

 

وبعدها تدخل عبد الله جمعة لاعب الزمالك على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، واحتسبها حكم المباراة خطأ، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه جمعة.


وفي الدقيقة 63 صنع مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة خطيرة على مرمى الإسماعيلي، ودخل منطقة جزاءهم واعترضه دفاع الدراويش وطالب لاعبي الأبيض بركلة جزاء، ولكن لم يلتفت حكم المباراة للأمر.

 

ومن بعدها تدخل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بقوة على على محمد عواد في كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة خطأ على لاعب الدراويش.

 

وفي هجمة مكتملة هذه المرة من لاعبي الزمالك مرر أشرف بن شرقي كرة رائعة على رأس عمر السعيد الذي سدد رأسية على مرمى الدراويش ولكن مرت من فوق المرمى.

 

احتسب حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح الأبيض، في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

 

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها في مرمى محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة التاسعة ويحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

 

مرر أحمد سيد زيزو كرة بينية رائعة منح عمر السعيد انفراد بحارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي، وسدد كرة من خرم إبرة بلغة الكرة وأسكنها شباك الدراويش ويحسم الفوز في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

 

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