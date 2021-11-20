مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

استطاعت القوات الجوية الهندية إنقاذ 10 مواطنين عالقين في منتصف مجرى مياه نهر تشيترافاتي المتزايدة بفعل السيول في منطقة أنانثابور بولاية أندرا براديش اليوم الجمعة (19 نوفمبر).

نشرت القوات الجوية الهندية مقطع فيديو لـ طائرة مروحية من طراز Mi-17 تعمل على إنقاذ المواطنين الذين يكافحون لإنقاذ حياتهم من زيادة منسوب نهر تشيترافاتي.

فقد تسببت مياه الأمطار الغزيرة المتساقطة على عدد من المناطق الهندية في التدفق الكثيف وزيادة منسوب المياه في نهر تشيترافاتي بشكل مستمر.

مما اضطر 10 مواطنين للجوء إلى رافعة غطتها مياه النهر المتزايدة بفعل الأمطار الغزيرة، واستطاعت المروحية إنقاذهم.

وصلت مياه الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع 20 سم، مما تسبب في إحداث فوضى بـ ثلاث مناطق ريالاسيما ومنطقة ساحلية جنوبية واحدة في ولاية أندرا براديش.



وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، ولا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين في منطقة كادابا اليوم الجمعة.



