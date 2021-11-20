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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

ااهند
ااهند

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تضرب سائق تاكسي بقوة في منتصف الطريق في العاصمة الهندية دلهي.

 

في الفيديو، تظهر المرأة ممسكة بـ ياقة سائق التاكسي وتبرحه ضربًا باللكمات والصفعات، في منتصف أحد طرق العاصمة الهندية دلهي.

 

وقع الحادث على طريق كاستوري لال أناند مارغ في الهند، حيث كانت المرأة تقود سيارتها، عندما سد عليها سائق التاكسي الطريق.

 

أوقفت المرأة سيارتها وسط الطريق وبدأت في الإساءة إلى السائق وضربه، في حين احتج السائقون الآخرون على سدها للطريق.

 

ووفقا لمقطع الفيديو وقفت حشود من المارة مجتمعة تشاهد الحادث فيما لم يتدخل أحد لإنقاذ سائق التاكسي، حيث يمكن سماع الكثير وهم يلومون المرأة بينما كان آخرون يوثقون الحادث على هواتفهم.
 

عنف مرأة الهند المراة سائق تاكسي العاصمة الهندية

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