وجبة إفطار شهية .. طريقة عمل فول مدخن

تحتار الكثير من ربات المنزل، في اختيار وجبة إفطار لذيذة وشهية لأفراد أسرتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأطفالها بالأخص في وجبة إفطار.

قدم الشيف مروة مهنى مقدم برنامج طعم ولون على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فول مدخن في المنزل بأسهل الخطوات، فهي من الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وجبة إفطار.

مقادير فول مدخن



فول مدمس مصفي

بصل أخضر

فلفل أخضر رومي

فلفل أخضر حار

طماطم

عصير ليمون

ملح

زيت

كمون ناعم

شطة ناعمة

فحم



طريقة تحضير فول مدخن



- يسخن الفول على النار ثم يضاف البصل الأخضر، الطماطم، الفلفل الرومي والحار

- يضاف عصير الليمون، الكمون، والشطة والملح والفلفل

- توضع فحمة مشتعلة مع القليل من الزيت وتغطى حتى تكتسب الطعم

- يغرف ويضاف الزيت