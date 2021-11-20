وزير الدفاع الأمريكي: لدول الخليج كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الحوثيين

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، أن دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.

وقال أوستن في كلمة له خلال حوار المنامة في البحرين “لدول الخليج الحق كاملا في الدفاع عن أنفسها ضد هجمات الحوثي وسنساعد حلفائنا لردع هجمات الحوثيين من خلال المسيرات والمراكب المفخخة”.

وأضاف “إن كانت إيران تريد العودة للمجتمع الدولي، يجب أن تلتزم بمعاييره”، مضيفا “لا يمكن لإيران أن تتوهم بأنها قادرة على تقويض علاقاتنا في الشرق الأوسط”.

وتابع قائلا: “نحتفظ بحق الدفاع عن مصالحنا ومصالح شركائنا في الشرق الأوسط ولدينا عشرات الآلاف من الجنود في الشرق الأوسط وقدرات عسكرية هائلة لتحقيق ذلك”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المنطقة رغم تركيزها على مواجهة نفوذ الصين.

وتابع قائلا: “سنواصل دعم السعودية حتى تصبح قادرة على صد كل هجمات الحوثيين”.