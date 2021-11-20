شيرين عبد الوهاب تتعرض لموقف محرج بسبب نانسي عجرم.. فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب ، في موقف محرج بإحدى حفلاتها بسبب طلب من جمهور الحفل.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وإحدى الفتيات في الحفل تطلب منها أن تغني أغنية «انت مصري»، لتجيب عليها شيرين بالرفض وتؤكد لها أن هذه الأغنية خاصة بالفنانة نانسي عجرم، وتبدي تعجبها من اختلاط الأغاني على الجمهور.

شيرين بحفله بالمغرب طلب منها واحد اغنية انت مصري حقت نانسي عجرم وردت عليه كذا 😂❤️ pic.twitter.com/Uxx5UnkKHi — ♡︎ (@Queenstick_) May 4, 2021

حفلات شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر حفلها القادم بالدمام بالسعودية.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة: "موعدنا ٤ سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني".

حياة كريمة

وشاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنيتين جديدتين هما "الحكاية" و"مصر دايماً"، في إطلالة كانت الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما.

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

كان أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب ، مع بداية شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في إعلان إحدى المنتجات بأغنية عشرة ومشوار والتي حققت نجاحا كبيرا وردود فعل قوية كانت سببا في تصدرها تريند تويتر.

«عشرة ومشوار» من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، كما غنت شيرين تتر مسلسل لحم غزال للفنانة غادة عبد الرازق.

وقدمت شيرين أغنية وشي الحقيقي من كلمات بدوي جمعة وألحان محمد رحيم وتوزيع أمير سمير وحققت الأغنية أيضا نجاحا كبيرا.

يذكر أن شيرين غابت لفترة طويلة عن السوشيال ميديا وقررت مقاطعتها ولكنها بعد طلب الجمهور قررت العودة مرة أخرى لتتواصل بنفسها مع جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.