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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرف المتحد يشارك في المعرض المصري للتمويل العقاري

صدى البلد

أعلن المصرف المتحد مشاركته في المعرض المصري للتمويل العقاري اليوم، والذي يقام لمدة يوم واحد بمشاركة كبري شركات الاستثمار العقاري.  

 

وعلي هامش المعرض، يلقي أيمن محمد - رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد ندوة حول خدمات المصرف المتحد ، في مجال التمويل العقاري خاصة لاسكان محدودي ومتوسط الدخل.

 

ويقول أيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري - إن المصرف المتحد يقدم خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.   وذلك في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري لتمويل وحدات سكنية لاسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل إلي 30 سنة.

 

وأشار أيمن ، إلى أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.  

 

وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد، تاتي في 8 من محافظات الصعيد وهم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان.  كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر.  فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

 

ولفت إلى أن المصرف المتحد يعد من أوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري. 

 

وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وعلي الاخص محدودي الدخل، فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي ، هذا ويحتل المصرف المتحد المرتبة السابعة والشركات وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.  

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