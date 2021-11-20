فى محاكمة عاجلة.. حبس ولي أمر تلميذ عامين لصفعه مدرس بالدقهلية

قضت اليوم السبت ، محكمة جنح بلقاس بمحافظة الدقهلية ، بحبس ولي أمر عامين مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه ، وتعويض مدني مؤقت 15 ألف جنيها لقيامه بصفع مدرس وتقييده لنجله ليضربه بالحذاء داخل الفصل بمدرسة المستشار محمود برهام بقرية الملعب، التابعة لمركز بلقاس وذلك فى أسرع محاكمة بعد 3 أيام من الواقعة .

وقررت النيابة العامة ببلقاس، إحالة ولى الأمر إلى محاكمة عاجلة بعد 3 أيام من الواقعة لأهميتها وذلك عقب سماع أقوال شهود الواقعة من التلاميذ والمدرسين والذين أكدوا قيام ولى الأمر بتقييد المدرس ليضربه نجله بالحذاء أمام جميع التلاميذ ثم قام بصفعه.

وترجع الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من السيد شحاته السيد أبو العنين 24 عاما، معلم دراسات إجتماعية بالمكافأة، بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي يتهم والد الطالب "جمال . م .ا" بإقتحام الفصل أثناء الحصة وتقييده وشل حركته وطلب من نجله ضربه بالحذاء الذي يرتديه على رأسه وذلك بعد تعنيفه الطالب لتعديه على زميله بألفاظ نابية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط ولي الامر، وبالعرض على النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إخلاء سبيل ولى الأمر بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه.

وفى السياق ذاته ، أصدرت إدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية ، بيانا، أعلنت فيه أن وحيد السيد حشيش مدير عام إدارة بلقاس التعليمية أمر بالتحقيق العاجل مع إدارة إحدى المدارس في واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور للمدرسة وصعوده للفصل والتعدي على أحد المدرسين "متطوع" .

وناشد مدير عام الإدارة، مديري المدارس بضرورة غلق البوابات ووجود مسئول عن أمن المدرسة، منعا لتكرار مثل هذه الواقعة حرصا على سلامة العاملين والطلاب وتفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021.