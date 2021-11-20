الجيش اليمني يعلن انتصارا كبيرا على ميليشيا الحوثي بالحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، السيطرة بشكل كامل على مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة حررت كافة مناطق مديرية حيس من ميليشيات الحوثيين، وقامت بتأمينها بشكل كامل، وباتت المعارك العنيفة حاليًا على مداخل مدينة البرح، مركز مديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز، ومديرية الجراحي، جنوبي محافظة الحديدة.

قالت إن وحدات الهندسة العسكرية، بدأت عمليات تطهير مناطق متعددة من مديرية حيس، من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين ومخلفاتها العسكرية، وتمكنت من انتزاع كميات كبيرة منها، إلى جانب عثورها على صواريخ ومتفجرات متعددة وعبوات ناسفة مموهة.

وتابعت أن سيطرة القوات المشتركة الكاملة على مرتفعات ”الأعراف“ الجبلية، جنوبي حيس، مكنها من فرض السيطرة النارية على مدينة البرح، بالتوازي مع تقدمها نحو محافظة إب، عقب استيلائها على مفرق ”العدين“ الاستراتيجي، شمالي مديرية حيس، وسط غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي مستهدفة تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وأشارت إلى أن المعارك العنيفة المتواصلة منذ الخميس الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد القوات اليمنية المشتركة، في حين تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.