عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن انتصارا كبيرا على ميليشيا الحوثي بالحديدة

اليمن
اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، السيطرة بشكل كامل على مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

txt

السفير البريطاني في اليمن يعلق على احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

txt

التحالف العربي: تدمير 13 هدفًا عسكريًا للحوثيين في اليمن

ذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة حررت كافة مناطق مديرية حيس من ميليشيات الحوثيين، وقامت بتأمينها بشكل كامل، وباتت المعارك العنيفة حاليًا على مداخل مدينة البرح، مركز مديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز، ومديرية الجراحي، جنوبي محافظة الحديدة.

قالت إن وحدات الهندسة العسكرية، بدأت عمليات تطهير مناطق متعددة من مديرية حيس، من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين ومخلفاتها العسكرية، وتمكنت من انتزاع كميات كبيرة منها، إلى جانب عثورها على صواريخ ومتفجرات متعددة وعبوات ناسفة مموهة.

وتابعت أن سيطرة القوات المشتركة الكاملة على مرتفعات ”الأعراف“ الجبلية، جنوبي حيس، مكنها من فرض السيطرة النارية على مدينة البرح، بالتوازي مع تقدمها نحو محافظة إب، عقب استيلائها على مفرق ”العدين“ الاستراتيجي، شمالي مديرية حيس، وسط غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي مستهدفة تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وأشارت إلى أن المعارك العنيفة المتواصلة منذ الخميس الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد القوات اليمنية المشتركة، في حين تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة. 

التحالف العربي لدعم الشرعية ميليشيات الحوثي الجيش اليمني عبوات ناسفة اليمن

موضوعات متعلقة

الأردن.. تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس بسبب الظروف الجوية غدا

السعودية.. بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور

بسبب معارضته حركة الشباب.. اغتيال مسئول براديو الصومال وإصابة آخر

توقف البرامج ونشرات الأخبار.. إضراب العاملين يشل قناة France 24

عمان.. السلطنة تشارك في جلسة حوارية بمجلس الصحة الخليجي

إطلاق نار يثير حالة من الفزع والفوضى في مطار أمريكي.. فيديو

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال إيران

2.24 مليون راكبا فى يوم..أمريكا تسجل أعلى معدل سفر جوي منذ جائحة كورونا

ترشيحاتنا

شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم .. مواصفات

الأقل استهلاكًا للوقود .. 5 سيارات موديل 2021 في مصر

يوم الطفل العالمى..الحبس 5 سنوات عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

الأرصاد: استقرار حالة الطقس الاثنين ..والحرارة تبقى منخفضة

أخبار الاهلي | أول رد من كهربا علي أزمته مع موسيماني .. الخطيب يكشف أسباب اختيار خالد مرتجى لمنصب أمانة الصندوق

نوستالجيا.. أهم الأزواج فى حياة الفنانة نادية لطفي و أمنية لم تحققها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

بسبب الأحوال الجوية.. السيطرة على حريق شب بعقار سكني فى قليوب

تعطيل الدراسة في القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ