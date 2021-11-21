أخبار السيارات| 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة..5 سيارات موديل 2021 الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يعتبر قرار شراء سيارة مستعملة أمر في غاية الأهمية لدى الكثير، نظرًا لاسباب عديدة ومنها، سلامة السيارة وطرق فحصها الجيد، بالاضافة إلى القيمة السعرية والتي تتعلق بالحالة العامة وموديل السيارة، وغيرها من نقاط مهمة.

تعد شركة تسلا الامريكية واحدة من أشهر مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2003 وتحديدًا في يوليو.

يضم السوق المصري باقة متنوعة من موديلات 2021، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات سواء كانت من فئة الكروس اوفر او SUV، ويبقى هناك شيء مهم وسط تلك الاصدارات وهو الاستهلاك الجيد للوقود، إلى جانب التقنيات الاخرى والتي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

ظهرت السيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 داخل فعاليات معرض قوانجتشو للسيارات 2021 في الصين، ويأتي هذا الظهور للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بعد فترة توقف منذ عام 2008 حيث كانت انطلاقتها الأولى في عام 2001، وتعد تلك النسخة هي بمثابة الجيل الاول من النسخة الشهيرة اوتلاندر.

يبدو أن شركة دونج فينج الصينية على موعد جديد لتغيير مفهوم سيارات الفان التقليدية، بعد ان ابهرت متابعيها داخل معرض قوانغتشو للسيارات 2021، حيث كشفت عن نسختها الجديدة والتي تسمى دريمر من ايقونتها فويا، والتي تعتمد على منظومة العمل الكهربائية بشكل كامل.