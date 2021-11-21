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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة..5 سيارات موديل 2021 الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

الميكانيكي بيقولك .. 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة

يعتبر قرار شراء سيارة مستعملة أمر في غاية الأهمية لدى الكثير، نظرًا لاسباب عديدة ومنها، سلامة السيارة وطرق فحصها الجيد، بالاضافة إلى القيمة السعرية والتي تتعلق بالحالة العامة وموديل السيارة، وغيرها من نقاط مهمة.

 

القصة الكاملة لعطل شل سيارات "تسلا" .. و رد ايلون ماسك

تعد شركة تسلا الامريكية واحدة من أشهر مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2003 وتحديدًا في يوليو.

 

الأقل استهلاكًا للوقود .. 5 سيارات موديل 2021 في مصر

يضم السوق المصري باقة متنوعة من موديلات 2021، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات سواء كانت من فئة الكروس اوفر او SUV، ويبقى هناك شيء مهم وسط تلك الاصدارات وهو الاستهلاك الجيد للوقود، إلى جانب التقنيات الاخرى والتي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

 

آيرتريك 2022 الرياضية من ميتسوبيشي تظهر مجددا | صور

ظهرت السيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 داخل فعاليات معرض قوانجتشو للسيارات 2021 في الصين، ويأتي هذا الظهور للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بعد فترة توقف منذ عام 2008 حيث كانت انطلاقتها الأولى في عام 2001، وتعد تلك النسخة هي بمثابة الجيل الاول من النسخة الشهيرة اوتلاندر.

 

إطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان" .. صور

يبدو أن شركة دونج فينج الصينية على موعد جديد لتغيير مفهوم سيارات الفان التقليدية، بعد ان ابهرت متابعيها داخل معرض قوانغتشو للسيارات 2021، حيث كشفت عن نسختها الجديدة والتي تسمى دريمر من ايقونتها فويا، والتي تعتمد على منظومة العمل الكهربائية بشكل كامل.

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أخبار السيارات| 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة..5 سيارات موديل 2021 الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

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