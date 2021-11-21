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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 مميزات مفيدة بتطبيق واتساب لا غنى عنها للجميع

واتساب
واتساب

قدمت منصة واتساب العديد من الميزات المختلفة لمستخدميها خلال الفترة الماضية، لتسهل على المستخدمين في جميع أنحاء العالم طريقة استخدام تطبيق الدردشة، والتي توفر مجموعة من أدوات الحماية والأمن لحماية حساباتهم و رسائلهم من الاختراق، إلى جانب بعض الخواص المفيدة التي تحسن من تجربة استخدام التطبيق.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز 3 مميزات بتطبيق واتساب  لا غنى عنها لمستخدمي الهواتف الذكية، والتي جاءت كالتالي:

 

 

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١.ميزة الوضع الليلي:


انتشرت ميزة الوضع الليلي أو الداكن خلال العامين الماضيين، على الهواتف الذكية، حيث أصبحت جميع تطبيقات الهواتف الذكية ومن بينها واتساب، تقدم دعما لميزة الوضع الليلي لتسهيل استخدام التطبيق أثناء الليل لحماية العين من الضوء الأزرق المنبثق مش الشاشة، ولتفعيل خاصية الوضع الليلي على واتساب اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.
- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.
- من قائمة الخيارات المنسدلة انقر على الإعدادات.
- خلال صفحة الإعدادات انقر على خيار الدردشات.
- أسفل تبويب الشاشة انقر على خيار المظهر.
- سترى قائمة منبثقة قم باختيار سمة المظهر داكن.

 

٢.قفل واتساب ببصمة الإصبع:


أضاف واتساب طريقة جديدة لتأمين حسابات وبيانات المستخدمين على المنصة، والتي تتيح لمالكي الهواتف الذكية تأمين حساباتهم باستخدام بصمة الإصبع، ويمكنك القيام بذلك كالآتي:
- افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.
- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.
- من قائمة الخيارات المنسدلة انقر على الإعدادات.
- خلال صفحة الإعدادات انقر على خيار الحساب ثم اختيار الخصوصية.
- مرر لأسفل الوصول لخيار قفل باستخدام بصمة الإصبع.
- قم بتمكين الزر بجوار خاصية قفل البصمة، وقم بتاكيد بصمتك المسجلة على هاتفك، وحدد من بين خيارات فورا وحتى 30 دقيقة.


٣.ميزة التنزيل التلقائي للوسائط:


قدم واتساب ميزة مفيدة تتيح لمستخدميه توفير باقة الإنترنت أثناء استخدام التطبيق في وضع الاتصال ببيانات الهاتف، والتي تتيح للمستخدمين منع النظام الأساسي للخدمة من التنزيل التلقائي للوسائط أثناء تشغيل بيانات الهاتف، ويمكنك القيام بذلك من خلال:
- افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.
- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.
- من قائمة الخيارات المنسدلة انقر على الإعدادات
- اضغط على خيار التخزين والبيانات.
- من تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، انقر على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول، وحدد المربع بجوار الخيارات لإيقاف تنزيل الوسائط إلى هاتفك.

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