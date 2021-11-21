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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : نسعي لمجابهة مشكلة تشغيل الأطفال لدعم حقوقهم وفقا للقانون

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك دعم كبير للأطفال من الدولة بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتي المرحلة الجامعية وذلك من توفير سبل الرعاية الصحية  والإجتماعية بإعتبار هذه الفئة جيل مصر القادم.

 

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أكبر إنتصار لـ حقوق الطفل هوإتجاه إنشاء فروع المجلس القومي للأمومة والطفولة بمختلف المحافظات وفق توجيهات الرئيس السيسي ، والذي يتمتع بالعديد من المهام التي من شأنها أن تدعم حماية حقوقه من أي نوع من الإنتهاكات.

 

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و أشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن أي تشريع يصدره مجلس النواب يمس الملايين من المواطنين يتضمن اشتراطات تهدف لنشأته في بيئة اجتماعية وصحية خالية من أي نوع من المخاطر.

 

وتابع النائب، كما نسعي لمجابهة مشكلة تشغيل الأطفال من خلال تطبيق كافة بنود القانون فيما يخص هذا الشأن وبالتوعية الإعلامية أيضا.

 

ويحتفل العالم اليوم 20 نوفمبر من كل عام بـ يوم الطفل العالمى حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل

 

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