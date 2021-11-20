شبكة طرق للدول العربية والتكامل الزراعي على مائدة مجلس النواب

تستأنف لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعاتها الاثنين المقبل، برئاسة النائب يسري المغازي بعقد اجتماعين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وفي هذا الصدد، تناقش اللجنة، خلال الاجتماع الأول، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير النقل والمواصلات، ووزير المالية بشأن عدم استكمال شبكة الطرق التى تربط الدول العربية، لتسهيل حركة التجارة العربية البينية ونقل البضائع والأفراد بين الأقطار العربية.

ووفقا لطلب الإحاطة المقدم من النائبة، فإن شبكة الطرق تمهد لاتخاذ خطوات عاجلة نحو رفع القيود الجمركية بين الأقطار العربية، وتحقيق التكامل بينها والوحدة الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.

وفي الاجتماع الثاني، تناقش اللجنة، طلب إحاطة آخر من نفس النائبة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التكامل الزراعى بين الدول العربية، وأثره فى تحقيق الأمن الغذائى الوطنى، وأوجه الاستفادة من إمكانيات الدول العربية فى تحقيق هذا التكامل.

وأرجعت النائبة طلبها، إلى اتساع مساحة الوطن العربى، وتنوع مناخه وتمتع بعض الدول العربية ببيئة مناسبة للمحاصيل التى يحتاجها الوطن العربى وتوفر المياه الصالحة للزراعة والوفورات المالية لدى العديد من الدول العربية.