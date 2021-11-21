أحمد الفيشاوي من الجيم: "أنا أقدر أطير"... شاهد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة من أحدث ظهور له من الصالة الرياضية، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب الفيشاوي من خلال الصورة معلقا: "أنا مؤمن أني أقدر أطير".

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “قمر 14” الذى من المقرر أن يعرض فى 29 ديسمبر المقبل.



"قمر 14" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونة لاقي نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .