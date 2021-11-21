عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

عمر كما و حمو بيكا
عمر كما و حمو بيكا و حسن شاكوش

بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية قرارها بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء داخل البلاد خرج المطرب عمر كمال عن صمته مدافعا عن أصدقائه حسن شاكوش وحمو بيكا اللذان شملهما قرار المنع .

عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا 

أكد المطرب عمر كمال، أن "مطربي المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس الصيف اللي فات، أنا كنت بشتغل 3 أوردرات في اليوم الواحد".

وأضاف عمرو كمال، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلت موارد للنقابة، إحنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل".

عمر كمال يؤيد قرار النقابة 

علق المطرب عمر كمال على قرار نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا إن به جزءا كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال.

وتابع عمر خلال مداخلة مع معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "يجب ان تمنع تلك الفئة، لأنها تقدم شتائم علني".

وأضاف: على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تجتاز  الرقابة مثلما حدث معي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تعليق عمر كمال عن أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء من خلال الفيديوجراف التالي.

عمر كمال بيكا شاكوش عمر كمال

موضوعات متعلقة

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

فيديوجراف.. زارا الأهرامات وعزبة خيرالله .. الأمير تشارلز وزوجته في القاهرة

إلهام شاهين: أخويا ولع فيً.. وهذا سبب ترك هالة صدقي لمنزلها.. أسرار في حياة الثنائي

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

ترشيحاتنا

أوكرانيا تستغيث.. معلومات استخباراتية تكشف عن موعد إعلان روسيا الحرب

أبو الغيط يعلق على الإعلان السياسي الموقع في الخرطوم اليوم

مصدر أمنى يكذب إدعاءات قنوات الإخوان بشأن وفاة عناصر إجرامية في أسوان

حد أقصى شهرين لرجوعها.. البرلمان يناقش تعديلات جديدة بشأن السيارت المركونة بالشارع

شهادات جامعية مزورة على فيس بوك .. سقوط أخطر عصابات التزوير بكفر الشيخ

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

خلوا بالكم من مصر.. وصية سهير البابلي قبل وفاتها

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

نطقت الشهادة وكانت تستمع للقرآن.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

فيديو

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ