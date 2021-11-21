أحمد السبكي: الدباسة الذكية قادرة على قياس سمك المعدة في جراحات السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات سواء خبرة الجراح، أو من خلال الأدوات المستخدمة للطبيب.

وشدد "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، على ضرورة اختيار العملية الأولى بشكل جيد، لكي تكون العملية الأولى والأخيرة، وتجنب أي مضاعفات قد تحدث عند تعديل العملية.

وتابع استشاري جراحات السمنة، أن الطبيب من خلال خبرته، يجب أن يختار العملية المثالية لمريض سمنة، لكي لا تفشل العملية حال تغير النمط الغذائي للمريض، مشيرًا إلى ضرورة الحديث مع المريض لمعرفة سلوكه الغذائي، وبالتالي اختيار العملية المناسبة، لهذا النظام.

استشاري: خبرة الطبيب تنعكس بشكل كبير في جراحات السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن بعض المرضى يكون لديهم التصاقات عنيفة جدًا داخل المعدة، وهذا الأمر يكتشفه الطبيب عند إجراء جراحة السمنة.

وتابع "أحمد السبكي"، أن هناك ضرورة أن يمتلك الطبيب كافة المهارات اللازمة لمواجهة أي شيء مفاجئ، معقبًا: "الجراح لازم يكون جاهز لأصعب أنواع الجراحات".

وأضاف أن خيرة الطبيب تنعكس بشكل كبير في جراحات السمنة، مشيرًا إلى أن التكميم عبارة عن قص جزء من المعدة، ولكن من خلال خبرة الطبيب يتم إزالة الجزء القابل للتمدد الذي يتواجد خلف المعدة أو الجزء الذي يزيد الشعور بالجوع.

إعادة جراحة السمنة يتطلب الكثير من المهارات

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن قلب عملية حزام المعدة لتكميم لن يفيد المريض كثيرًا، لأن كلا العملتين تعملان على تقليل كمية الطعام، وفي هذه الحالة هناك ضرورة لتحويل العملية لتحويل المسار، للتحقيق النتيجة المرجوة.

وأضاف "أحمد السبكي"، أن الأدوات المستخدمة في جراحة المعدة المعادة تختلف عن الجراحات الأولى، لأن سمك المعدة في الجراحات المعادة مختلف، وفي حاجة لدباسات مختلفة، أما الأدوات المستخدمة في الجراحات التقليدية ثابتة، وفي حال استخدامها في الجراحات المعادة قد يحدث تسريب لا قدر الله.

ولفت "أحمد السبكي" إلى أن الدباسة الذكية قادرة على قياس سمك المعدة في جراحات السمنة، لتجنب أي مضاعفات قد تحدث.

