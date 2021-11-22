في عز الشمس.. سيول تضرب الإسكندرية في الساعات الأولى من الصباح

عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية منذ لحظات، في عز الشمس، بعد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عصر الأمس الأحد.

وشهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة المكنسة، التي بدأت عصر الجمعة، وهطلت الأمطار بغزارة على مدارس اليومين الماضيين، حتى عصر الأحد.

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وعصر أمس الأحد، شهدت المحافظة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقفت الأمطار تمامًا، مع وجود تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة في عدد المناطق بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

أكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.