المكنسة.. ماذا حدث في الإسكندرية على مدار يومين من الأمطار الغزيرة؟

شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة المكنسة، التي بدأت عصر الجمعة، وهطلت الأمطار بغزارة على مدارس اليومين الماضيين، حتى عصر الأحد.



وعصر اليوم الأحد، شهدت المحافظة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقفت الأمطار تمامًا، مع وجود تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة في عدد المناطق بمختلف أنحاء الإسكندرية.



نوة المكنسة



تعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط.

النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها كثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادين.



ونوة المكنسة هي أول نوات الشتاء الحقيقية التي يصاحبها أمطار، وتهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.



وشهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة للغاية على بعض الأنحاء شرق المحافظة.



البداية الفعلية للنوة



وهطلت الأمطار بغزارة عصر الجمعة وسط تحذيرات من تعرض المدينة من حالة في عدم الاستقرار في الطقس، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



تعطيل الدراسة



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.



كما قرر منح عطلة يوم الأحد لجميع العاملين بالمصالح الحكومية في الإسكندرية.



أثار النوة



شهدت منطقة لوران ازدحامًا مروريًا خانقًا بسبب تراكم المياه على طريق الكورنيش، شرق الإسكندرية، بعد هطول الأمطار بغزارة ليلة السبت.



كما انهارت شرفتان لأحد العقارات، صباح الأحد، على الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، شرق محافظة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، دون إصابات.



وتلقى حي المنتزه ثان إخطارًا بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحدث، وتبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين.



وشهدت مناطق طوسون والعصافرة ومصطفى كامل وجليم، وخالد بن الوليد تراكمات وتجمعات مياه كبيرة، وتدخلت شركة الصرف لنزحها أثناء هطول الأمطار وبعد استقرار الحالة الجوية.

أسباب تراكم المياه



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية بطريق الكورنيش لم تتوقف نهائياً، موضحاً أنه بشكل مؤقت حدثت كثافة وبطء في الحركة المرورية ببعض المناطق بالكورنيش، نظراً لكثافة الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش، مشيراً إلى أنه عقب استيعاب الشنايش تم رجوع الحركة المرورية بشكلها الطبيعي مرة أخرى.



وأوضح الشريف، خلال جولة تفقدية بطريق الكورنيش، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ أول أمس قد فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة عدة مرات.



وتفقد اللواء محمد الشريف طريق مصطفى كامل، لمتابعة أعمال نزح المياه، كما تفقد طريق الكورنيش، وشارع خالد بن الوليد وعدد من المحاور المرورية للوقوف على أعمال نزح وشفط المياه.

من جانبها، أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية وجود تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق في المحافظة بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



وأهابت الشركة بالمواطنين الصبر باعتبار أن معظم تجمعات المياه نتيجة لكميات مياه الأمطار الكبيرة وتواصل هطول الأمطار، الأمر الذي أدى لبطء معدل تصريف المياه بشبكة الصرف الصحي والتي فاقت كمية الأمطار قدرتها الاستيعابية.

وأوضحت أن معدات الشركة متواجدة بالفعل في أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار في فترة وجيزة وسيتم الانتهاء من تجمعات المياه في شتى أنحاء المحافظة.



