يناير المقبل.. انطلاق "ايجى بلاست" و"بلاستيكس"

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض ايجى بلاست لعام 2022 خلال الفترة من 9 – 12 يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .



قال أبو المكارم ان معرض ایجی بلاست هو الحدث الاول محليا وقارياً حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية (62 شركة محليه حتي تاريخه – قابلة للزياده ونحو 270 شركه أجنبية من كل من تركيا والهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا .



اكد ابو المكارم على نجاح المعرض فى جذب العديد من الشركات المحليه والعالميه وكذلك رجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات . ، لما يتيح لهم من فرصاً تجاريه هائله هذا بالاضافه إلي تواجد الزائرين الأجانب من خلال البرنامج الحكومي ( المشترين الدوليين ) والذي يكون له عظيم الأثر في تنشيط حركه الصادرات المصريه.



حيث يعد المكان الانسب للالتقاء برجال الصناعه والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات المصريه والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبه الاخيره مما جعل القطاع يعمل بمثابه القاطره للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته ليس هذا فحسب بل وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا و ربحيه و جذباً للاستثارات و ايضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات.

قال انه سيتم دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الدورة الحالية حيث يتم الدعم الكامل ل12 شركة للمشاركة كنوعا من التدريب لهم على التصدير والانطلاق بمنتجاتها الى الاسواق الخارجية.



كشف رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة إلى تحقيق الطلب على المنتجات البلاستيكية فى السوق المحلية معدل نمو بلغ 10% مشيرا الى انه بلغت قيمة إنتاج البلاستيك في مصر 198 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 7,2 مليار دولار أمريكي في عام 2019.



قال انه يتزامن مع انطلاق معرض ايجي بلاست انطلاق "بلاستيكس" والذى يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع مشيرا الى وصول إجمالي قيمة سوق المنتجات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 42.8 مليار دولار أمريكي مع توقعات بنموه لما يصل على 54,6 مليار دولار بحلول عام 2025. وانه قد استحوذت مصر، أكبر أسواق المنطقة، على 6.9 مليار دولار أمريكي من قيمة السوق في عام 2019، بما يُمثل 17% من إجمالي السوق، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يقارب 4.76% بحلول عام2025.



اشار ابو المكارم الى مشاركة كل من بروج للبتروكيماوية، و تاسني، وأسترا بوليمرز، وأفيينت كوربوريشن، وشركة هايتيان لآليات تصنيع المواد البلاستيكية المحدودة، والشركة المصرية لصناعة البلاستيك السويدي، وجي إي بي بوليمرز، ومصنع قمة السعودية للبلاستيك، وتومرا، وستارلينجر، ولوهيا كوربوريشن.