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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم منتداها الثاني لضمان الجودة

صدى البلد

يعتزم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج عقد المنتدى الثاني لضمان الجودة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، بمقر مركز المؤتمرات الدولية بمقر الجامعة الجديد.

 وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن المنتدى تحت عنوان رؤية توجيهية لادماج فنون ريادة الأعمال والمهارات الحياتية في البرامج التعليمية كمدخل لتطوير منظومة التعليم العالي العربي في ضوء معايير ضمان الجودة.

وأشار الى أن المنتدي سوف يتضمن ورش عمل متخصصة، تقديم رؤى علمية، وكذلك الخبرات والتجارب المتخصصه من الشركاء ومؤسسات المجتمع.

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واوضح رئيس الجامعة ان المنتدى يهدف الى بحث الكيفية والاليات لإدماج مهارات التنمية المهنية وريادة الأعمال والمهارات الحياتيه الاخرى في البرامج التعليميه وذلك من خلال تطوير الانشطة الصيفية واللا صيفية من خلال مناقشة عدد من المحاور .

وقال الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة أن  محاور المنتدى تشمل اليات ادماج مفاهيم ريادة الأعمال والتنمية المهنية وثقافة العمل الحر، وكذلك توفير حاضنات ومسرعات الاعمال واليات التمويل للريادي الجامعي.

وكذلك دور المؤسسات المجتمعية الداعمه في نجاح هذه الرؤية التحويليه للتعليم العالي، بالاضافه الى المفاهيم والمنهجية التربويه لعملية الادماج واخيرا التطوير الوظيفي المهني .

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