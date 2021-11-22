غلق وتشميع 25 مطعما ومقهى مخالفا ورفع 1750 حالة اشغال بحدائق الأهرام

واصلت محافظة الجيزة ، حملاتها في شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والاشغالات بالاحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام .



وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم ، بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع ٢٥ مقهي ومحل تجاري ومطعم مقام بالمخالفه ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجري المتابعه الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية .



و شملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام ضبط ورفع ١٧٥٠ حاله اشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية علي الطريق العام بمنطقه الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت علي مدار يومين بالاضافه الي ضبط ومصادرة عددا من مركبات التوك توك التي تعيق حركه المارة والسيارات نع استمرار تنفيذ حملات موسعه لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.



وفي إطار التصدي لمخالفات البناء قام قطاع هضبه الاهرام بمواصلة حملاته المكثفه لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات حيث قامت اداره الإشغالأت بالقطاع بإزالة كامله وإيقاف أعمال بناء وهدم وتكسير الحوائط وسحب الابواب والمعدات لمحلات بالبناء المخالف وايقاف اعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري واعمال تشطيب بدون ترخيص بالعنوان الكائن ٣٤٠ قطعه ل ، ١٦٦ قطعه ، ١٥ ، ١٨٨ قطعه ط ، ٣ قطعه ب ، ٣٢ قطعه ن ، ٣ قطعه ح ، ٢٦ قطعه ط ، ١٢ قطعه ط ، ١٥٢ قطعه ح ، ٤٨ قطعه ح ، ٢ قطعه ب ، ١٢٣ قطعه أ ، ٢١١ قطعه ط ، ٢٠٨ قطعه ه ، ١٣٨ قطعه و ، ٤١٤ قطعه ن وتم تكسير البروز والحوائط وسحب الابواب ومعدات الإنشاء وايداعها بمخزن الهضبه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .



IMG-20211122-WA0057

IMG-20211122-WA0056

IMG-20211122-WA0050

IMG-20211122-WA0055

IMG-20211122-WA0049

IMG-20211122-WA0048

IMG-20211122-WA0047

IMG-20211122-WA0046

IMG-20211122-WA0045