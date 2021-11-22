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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.. صور

الحادث
الحادث

 لقيت سيدة مصرعها في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، نقلت علي إثره مشرحة المستشفي الجامعي.

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وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي 7613 ط ل ا مصر مع سيارة ربع نقل رقم 7718  ط ص م مصر، بطريق السويس أمام بنزينة أبو حسان اتجاه الإسماعيلية.

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أسفر الحادث عن مصرع قائدة السيارة وتدعي مني سمير محمد عطوة، ٣٥ سنة، باشتباه بنزيف داخلي بالمخ.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة الي المشرحة، حيث لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة عقب وقوع الحادث مباشرة.
 

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الاسماعيلية طريق الاسماعيليه السويس اخبار المحافظات قائدة السيارة

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