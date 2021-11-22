وزير خارجية لبنان: مستعد لزيارة السعودية من أجل حل أزمة قرداحي

أكد وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب أنه إذا تلقى دعوة لزيارة السعودية، فإنه "مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو"، لحل الأزمة مع دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقال الوزير اللبناني في مقابلة مع "روسيا اليوم" إن اليمن منذ 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان لأن تنتهي هذه الحرب في طريقة لا غالب ولا مغلوب.. فلا أحد يربح في الحرب.. إن دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو".

وأضاف بو حبيب الذي يزور العاصمة الروسية أن "لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي".

وأشار وزير خارجية لبنان إلى أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا".

وتابع "حزب الله، حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية".

وأشار الوزير بوحبيب إلى أن "الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحاول القضاء على هذا الجانب وما فينا ولا نريد حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل".