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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس بمطروح

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ مطروح: استمرار تعليق الدراسة غدا الثلاثاء

امطار مطروح
امطار مطروح

قرر  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، استمرار تعليق الدراسة بمدارس مطروح غدا الثلاثاء 23 لليوم الرابع  على التوالي  لحين استقرار الأحوال الجوية .

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جاء ذلك بسبب حالة الطقس السيئ الذى شهدته مطروح من امطار غزيرة الذى تسبب فى اغراق الشوارع.

واضاف المحافظ أنه  تقرر تعليق الدراسة  بمدارس مطروح  مع استمرار اعمال رفع تجمعات مياه الامطار من الشوارع والاماكن التي تأثرت كثيرا من السيول وسقوط الأمطار وحتى يسهل حركة  وانتقال المواطنين .

كان   الطقس السيئ الذى شهدته مطروح تسبب  فى توقف حركة الصيد تمام فى البحر  لارتفاع حركة الأمواج بالبحر.


كما  اغلق مرور مطروح شارع الجلاء أمام اللوكس بسبب تزايد الامطار مع تحويل الشارع إلى شارع اخر لحين تصريف مياه الأمطار.


كما  تسبب الطقس السيئ  فى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق  الكيلو 2 وعمارات اللوكس والكيلو 4والكيلو 5 بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدد من التجمعات بمدن السلوم .

كانت   محافظة مطروح  شهدت  منذ مساء أول أمس الجمعة   سقوط امطار رعدية  غزيرة وبرق ورعد  بمدينة مرسى مطروح  بالإضافة إلى  انخفاض  في درجات الحرارة .

وارتفع صوت الرعد وأضاء البرق سماء مطروح وتساقطت امطار غزيرة بمدن المحافظة المختلفة خاصة مدينة مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم والساحل الشمالي الغربي.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى اغراق الشوارع الرئيسية والفرعية خاصة التى لا يوجد بها صرف صحى كما قل تواجد المواطنين بالشوارع .

وقرر  محافظ مطروح يوم  الجمعة   تعليق الدراسه بمدارس مطروح  بدء من  يوم السبت الماضى  ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الاحوال الجوية

وأعلنت  محافظة مطروح  رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم  الشتاء الذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .
 
ووجه محافظ مطروح بتجهيز كافة معدات مجلس مدينة مرسي مطروح بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

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