يوم حافل للشرطة العراقية.. فض مظاهرات والقبض على مجرمين |تفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية بوقوع اشتباكات بين طلبة محتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان بالعراق، وفق ما ذكرت "آرتي".

وتظاهر طلبة جامعات ومعاهد محافظة السليمانية اليوم وطالبوا بصرف وتحسين المنح المالية المقدمة لهم.

وذكرت الأنباء إنه بسبب اشتعال المظاهرات توقفت حركة سير المركبات في المحافظة في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى جامعة السليمانية، حتى قامت قوات الأمن بالتدخل.

من جهتها قالت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان صحفي، إن "مخصصات الطلبة المالية قطعت من قبل مجلس وزراء الإقليم في الكتاب المرقم بالعدد (1018) بتاريخ 11/ 2 / 2014 بسبب الأزمة المالية".

وأضافت "قبل عام 2014 وبعد إقرار الميزانية من قبل برلمان الإقليم كان تخصص مبالغ للطلبة وكانت تصرف من قبل وزارة التعليم العالي نفسها ولم تعد إلى وزارة المالية أبدا ولا علاقة للوزارة بالأمر".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على رجل سرق هواتف عدد من المرضى الراقدين في مستشفى بغداد التعليمي.

وقالت الوزارة إنه "وردت معلومات من قبل المرضى الراقدين إلى قوة حماية مجمع مدينة الطب، أحد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، حول تعرضهم لسرقة أجهزة الموبايل داخل مستشفى بغداد التعليمي".

وأضافت أنه "على الفور تم المباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة، من قبل أمر قوة حماية مجمع مدينة الطب العقيد سعد أحمد حسين وتنسيق الجهود التي أثمرت بالتوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه أصوليا إلى مكتب مكافحة إجرام منطقة الأعظمية لينال جزاءه العادل".

وفي السياق، فلا تزال قضية زواج ابنة لـ 12 عاماً تشغل العراقيين، منذ أيام، لا سيما بعد أن أثارت أمها مواجهة قضائية لإلغاء زواج طفلتها.

فقد أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر، فيما تظاهرت ناشطات نسويات، رفضاً لهذه الظاهرة المدمرة نفسياً للصغيرات، أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي العاصمة بغداد، بهدف السماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء.

لكن والدة إسراء، التي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ"اغتصاب".

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة فرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج، لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".

أما "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية فأعلنت أن فريقا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وقد أكدت أن "الزواج تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها عليه أحد.

كما أوضحت الشرطة في بيان أن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".

وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء، مقابل دفع رسوم مالية، بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" أنقذوا الأطفال.