3 أفلام على طريق الأوسكار.. سعاد من مصر وأميرة من الأردن وكوستا برافا من لبنان

من مصر والأردن ولبنان، تأهلت 3 أفلام من إنتاج أو توزيع شركة فيلم كلينك لـجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي روائي طويل لعام 2022، باختيار اللجان الوطنية الرسمية المسؤولة عن إرسال أفضل الأفلام المعروضة محلياً خلال العام السابق إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما، وتتمتع هذه الأفلام بعناصر نسائية مميزة في عناصر القصة والإخراج والتأليف، وتبرز أدوار وتحديات المرأة العربية في قضايا الهوية والبيئة والحرية الشخصية.

الأفلام المشاركة

ففي الأردن، أوصت لجنة مستقلة تتألف من خبراء مهنيين باختيار فيلم أميرة لتمثيل الأردن في سباق الأوسكار، وهو إنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين والإمارات والسعودية، وتم تصويره بالكامل في الأردن، وإخراج المصري محمد دياب عضو أكاديمية فنون وعلوم السينما، وجاء في بيان اللجنة "يغوص فيلم أميرة بقوة في قضية الهوية والإنسانية من خلال عيون فتاة تبحث عن نفسها. أسلوب محمد دياب البارع في صناعة الفيلم يشد المشاهد من خلال دقة تفاصيل الصراع الداخلي الذي يجسده الممثلون بجمالية وخاصة تارا عبود وصبا مبارك وعلي سليمان. انها لجرأة عظيمة في صناعة الأفلام بأبهى حالاتها".

وفي مصر، قررت لجنة من النقاد والمتخصصين تابعة لنقابة المهن السينمائية اختيار فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين لتمثيل مصر، وجاء هذا بعد منافسة مع الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري للمخرج علي العربي، وهو أيضاً من توزيع فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID) في العالم العربي. وخاض سعاد رحلة الجوائز منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي 2020، وفاز بجوائز من مهرجانات فالنسيا، تريبيكا وفيسباكو.

ويمثل لبنان في سباق الأوسكار كوستا برافا لبنان للمخرجة مُنيه عقل، وهو من بطولة المخرجة والممثلة نادين لبكي مع النجم الفلسطيني صالح بكري. العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان فينيسيا السينمائي، ثم نال أربع جوائز من مهرجانات تورنتو، لندن، أشبيلية والجونة.

سجل فيلم كلينك في الأفلام المؤهلة للأوسكار يضم أيضاً أفلام: بركة يقابل بركة (السعودية | 2017)، اشتباك (مصر | 2017)، شيخ جاكسون (مصر | 2018)، يوم الدين (مصر | 2019)، ورد مسموم (مصر | 2020)، لما بنتولد (مصر | 2021)، 200 متر (الأردن | 2021)، وستموت في العشرين (السودان | 2021).



ومؤخراً حصدت فيلم كلينك 6 جوائز من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32 عبر أفلام شاركت في إنتاجهم أو توزيعهم، ومنها الجائزة الأهم بالمهرجان، وهي التانيت الذهبي التي ذهبت إلى الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري، إضافة لثلاث جوائز أخرى نالها الفيلم ليرفع رصيده إلى 9 جوائز دولية حتى الآن منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي 2021. كما نال فيلم أميرة تنويهاً خاصاً من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفاز الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي بتنويه خاص من مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وقد لاقت عروض كباتن الزعتري إقبالاً جماهيرياً، ما دفع إدارة المهرجان لإقامة 3 عروض استثنائية له، إضافة لعروضه الثلاثة الأساسية.

عن فيلم أميرة

أميرة هو أول فيلم روائي طويل فلسطيني يقوم بإخرجه مصري، وتدور قصته حول المراهقة الفلسطينية أميرة التي وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها. ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة للسينما العالمية بدور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، ومونتاج أحمد حافظ.

العرض العالمي الأول كان في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز الفيلم بـجائزة لانتيرنا ماجيكا من جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني من المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.

وفي مهرجان مهرجان أيام قرطاج السينمائيةالفيلم تنويهاً خاصاً من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما شارك في مهرجانات شيكاغو، مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، والجونة.





عن فيلم سعاد

يتناول فيلم سعاد علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضي.

تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية. وقد عُرض ضمن الاختيارات الرسمية لـمهرجان كان في دورة غير اعتيادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً.

كما شارك الفيلم في الدورة الافتراضية لـمهرجان برلين السينمائي 2021 (قسم بانوراما)، وعُرض عالمياً لأول مرة على شاشات السينما في مهرجان ترايبيكا السينمائي2021 (المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل) في مدينة نيويورك بحضور جمهور فعلي، حيث فازت بطلتيه بسنت أحمد وبسملة الغايش مناصفة بجائزة التمثيل، ثثم فازتا بنفس الجائزة من مهرجان فالنسيا لسينما البحر المتوسط. آخر جوائز سعاد كانت أفضل مونتاج (خالد معيط) في مهرجان فيسباكو (مهرجان واغادوغو للسينما والتليفزيون في أفريقيا).

ونافس الفيلم في مهرجانات تشيتشيستر، مونبلييه، براغ، ولشبونة للسينما المستقلة، وترشح لجائزة أفضل فيلم دولي مستقل ضمن جوائز السينما البريطانية المستقلة (BIFA)، وهذا بعد عرضه تجارياً في بريطانيا وآيرلندا بالتعاون مع معهد السينما البريطاني (BFI).

سعاد هو إنتاج مصري تونسي ألماني مشترك، وقد قامت المخرجة أيتن أمين بكتابته مع السينارست محمود عزت في تعاون ثان بينهما بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي حيث كان عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.

عن فيلم كوستا برافا لبنان

كوستا برافا لبنان للمخرجة منيه عقل، من بطولة نادين لبكي وصالح بكري اللذين يلعبان دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانا يأملان في تركه ورائهما. الفيلم توزعه فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID) في العالم العربي.

العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان فينيسيا، ثم انتقل إلى مهرجان تورنتو ليفوز بجائزة نتباك (NTPAC - شبكة الترويج للسينما الآسيوية)، وجائزة الجمهور من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، والجائزة الكبرى من لجنة تحكيم مهرجان أشبيلية للسينما الأوروبية، ثم مهرجان الجونة السينمائي حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجائزة نجمة الجونة الخضراء كأفضل فيلم تناول قضية تخص الشأن البيئي. وقالت اللجنة في حيثيات فوزه "يمزج بين الحكاية والمعلومة والمتعة ليطرح قضية بيئية عالمية (...) ويعالج فكرة الإصرار على البقاء على قيد الحياة وسط أرض الخراب والتلوث".