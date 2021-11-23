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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجسد الدور الإماراتي في اليمن.. أمير سعودي يعلق على فيلم «الكمين»

فيلم الكمين
فيلم الكمين

غرد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على فيلم يحمل اسم "الكمين" والذي يصور عمل الجنود الإماراتيين في اليمن عبر صفحته علي تويتر قائلا: "فيلم الكمين عمل إماراتي جبار يروي تفاصيل عمل الجنود الإماراتيين في اليمن رحم الله شهداء السعودية والإمارات واليمن والسودان وكل شهداء التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم من أجل اليمن وشعبه".

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية فإن فيلم الكمين يعد أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد عن 400 فرد".

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ويلعب دور البطولة في الفيلم مجموعة من المواهب الإماراتية وهم: "مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد، وعبد الله سعيد بن حيدر، وسعيد الهرش، وحسن يوسف البلوشي، وخليفة البحري، وغانم ناصر، ومنصور الفيلي، حسين سعيد سالم، عبد الله الراشدي، طلال البلوشي، عمر بن حيدر، إبراهيم المشرّخ، عبد الله المقبالي، سالم التميمي، محمد فيصل مصطفى، ميثاء محمد، يعقوب ثابت، سالم مصبح خميس العيمي، سعود الكعبي ومهيرة عبد العزيز"، وفقا لذات الصحيفة.

السعودية الامارات مجلس التعاون الخليجي التحالف العربي سطام بن خالد آل سعود اليمن فيلم الكمين

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