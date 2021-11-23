الرئيس السيسى: نعمل على تشجيع حركة الاستثمار فى إقليم الكوميسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعمل على تشجيع حركة الاستثمار فى إقليم الكوميسا، وهو ما يتطلب بذل الجهود من الدول الأعضاء والامانة العامة، باستغلال المقومات الفريدة التى تحظى بها دول الكوميسا فى هذا الاطار.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة المذاعة اليوم بقمة الكوميسا، اننا لاحظنا أن البيانات الازمة للفرص الاستثمارية تشكل عقبة فى المنتطقة، لذلك فإن مصر ستقوم بتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الاعضاء لزيادة النمو الاقتصادى وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنى الاقليم.

وأشار إلى أن تداعيات كورونا أكدت على أهمية التكامل الاقليمى والعمل المشترك لمواجهاتيها، والعمل على وضع خطة لأهمية التكامل الاقليمة فى هذا القطاع .