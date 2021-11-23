السيسي : العالم لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا .. ونسعى للتكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية . وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي شهد مزيدًا من التغيرات منذ 2018 .

وتابع : “ العالم لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا حيث تأثرت سلاسل الإمداد والبضائع”.

وأشار إلى ان مصر قامت بإطلاق مبادرة التكامل الإقتصادي الإقليمي و تحقيق التكامل الاقتصادي مع الكوميسا لدفع العمل في البنية التحتية .

وتابع : “ سنعد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة ونقل الخبرات في قطاع الكهرباء والطاقة لدول الكوميسا” . .

وقال السيسي ، إن مصر تتشرف باستضافة قمة الكوميسا مضيفا : “ سنعمل على تحقيق تطلعات الدول الأعضاء”.

وقدم الرئيس الشكر لرئيس مدغشقر على ما قدمه خلال رئاسته لقمة الكوميسا .

وتابع : “ أؤكد مجددا على ترحيب مصر حكومة وشعبا بالوفود المشاركة في قمة الكوميسا ”.

و بدأ مؤتمر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية “الكوميسا”، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الرئيس السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية.



