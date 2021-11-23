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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: رؤية مصر ترتكز على إيمانها بأهمية التعاون القاري المتكامل |فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تسعى لتكامل الأعمال في إقليم دول الكوميسا ، مما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى معيشة المواطن ، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الاقتصادية بين الدول .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بقمة اجتماع الكوميسا ، أن رؤية مصر خلال رئاستها للاجتماع الحادي والعشرين تتمركز حول إيمانها بأهمية التكامل القاري والأقليمي ، ولذلك دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الاعفاءات الجمركية إيمانا بمبدأ " المعاملة بالمثل " .

تستضيف مصر، اليوم ، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها. وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم خلال القمة رئاسة تجمع "كوميسا" من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع . 

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