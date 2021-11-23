تحت شعار " صنع في الكوميسا " ... الرئيس السيسي يكشف رؤية مصر الصناعية خلال رئاستها للقمة | شاهد

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رؤية مصر لرئاستها قمة " الكوميسا " الحادية والعشرين ، بحضور عدد من رؤساء الدول ، ورئيس دولة مدغشقر .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال قمة اجتماع " الكوميسا " إن التعاون من أجل زيادة التجارة البينية يتطلب زيادة التعاون في القطاعات الصناعية ، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الاقليم ، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ، والتي أثرت على سلال الامداد .

وأضاف أن مصر قامت باعداد مبادرة التكامل الصناعي الاقليمي ، وذلك بهدف مشاركتها مع دول الاعضاء والأمانة العامة بوضع خطة تنفيذية تحت شعار " صنع في الكوميسا " ، والتي تهدف للوقوف على المزايا النسبية الصناعية في كل دولة

وتستضيف مصر، اليوم ، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

