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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة بسوهاج تبتكر لاصقة للإقلاع عن التدخين خلال 30 يومًا وتسجل براءة اختراعها ..شاهد

أسماء قبيصي
أسماء قبيصي

“المُدخن ده ميقدرش يبطل تدخين نهائي إلا ما رحم ربي يعني بالظبط زيه زي المدمن كده لازم علاج عشان يقدر يبعد عن السجاير أو الشيشة".. بهذه الكلمات بدأت أسماء قبيصي خلف الله، ابنة قرية الجزازرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، أن المُدخن لا يستطع الإقلاع عن التدخين دون علاج يُساعده على تخطي الفترة الأولى بعزيمة.

وأكدت الطالبة بالصف الثالث الثانوي العام، الشعبة الأدبية، والتي حصلت على براءة اختراع عن اللاصقة سحرية المفعول التي تُساعد المُدخنين في الإقلاع عن التدخين كُليًا خلال 30 يومًا لا غير.

وذلك من خلال امدادهم بمادة النيكوتين من خلال الجلد، حيث تُلصق اللاصقة بالكتف، وأوضحت "قبيصي" أن المُدخن لن يتعلق باللاصقة كالسجائر أو غيرها، حيث أن كورس العلاج بها يتم من خلال استخدام سبعة لاصقات، الأولى توضع على الكتف ليومين فقط.

والثانية تستمر حتى ثلاثة أيام، والثالثة تستمر لمدة خمسة أيام، والرابعة تظل حتى ثمانية أيام، أما الخامسة فيُكمل بها المُدخن الأسبوع كاملاً، وإن كان في حاجة إلى الاستمرار عليها فيمكنه استخدام لاصقتين أخريتين ثم ينفصل عنها تمامًا.

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وأضافت أسماء قبيصي، الحاصلة على براءة اختراع عن ابتكارها لاصقة تُساعد المُدخنين في الإقلاع عن التدخين دون الشعور بأي أعراض جانبية كالصداع والخمول والعصبية الغير مُبررة.

"المُدخن بمجرد ما يتعصب بيشرب سيجارة عشان يهدأ فلو بطل تدخين مره واحده هيكون عصبي جدا ده غير الصداع اللي بيلازمه في أول فترة... اللاصقة بتساعد المُدخن من خلال امداده بالنيكوتين وتقليله ع فترات وخلال شهر كامل يكون بطل عادة التدخين نفسها".

واختتمت ابنة قرية الجزازرة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، مؤكدة طموحها في الحصول على منحة للإلتحاق بكلية الطب بالخارج والدراسة بها، وذلك لعدم قدرتها على ذلك في مصر لدراستها بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

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