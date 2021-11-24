رئيس هيئة قناة السويس يفتتح نادي الملاكمة لنادي القناة

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نادي الملاكمة لنادي القناة؛ وذلك في أجواء متميزة للغاية.



وكان في استقبال الفريق أسامة ربيع مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي.



وكانت حالة من السعادة الغامرة قد سيطرت على كامل افراد منظومة نشاط الملاكمة بنادي القناة وذلك بعد التطوير الرائع الذي شهده نادي الملاكمة خلال الفترة الماضية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الرياضة شيء مهم للغاية وهناك اهتمام بكل الأنشطة المختلفة داخل منظومة هيئة قناة السويس ونادي القناة.

وطالب الفريق أسامة ربيع من الجميع خلال المرحلة المقبلة ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من اجل مزيد من الأبطال في مختلف الألعاب .

وكشف الفريق أسامة ربيع أنه من المقرر تخصيص صالة للملاكمة بالقرية الأولمبية لتضاف الي إنشاءات المجمع في مفاجأة جميلة لكل الحضور والذين اعربوا عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة التي كشف عنها رئيس هيئة قناة السويس.

هذا وقد تقدم رئيس نادي القناة الدكتور خالد عفيفي بخالص الشكر والتقدير لسيادة الفريق أسامة ربيع على دوره المستمر مع المنظومة الرياضية في نادي القناة سواء على مستوى الإنشاءات المختلفة لمنظومة هيئة قناة السويس أو الألعاب والنماذج الرياضية داخل نادي القناة.



ووعد الدكتور خالد عفيفى بأن يبذل أفراد المجلس مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة .



ووجه الدكتور خالد عفيفي رسالة شكر وتقدير لمجلس الإدارة الأسبق برئاسة المستشار يحيي المحجوب ومجلس الإدارة السابق برئاسة عماد الخواجة على دورهم في التطوير الذي تم بهذا الصرح الرياضي.



كما أثنى رئيس نادي القناة على دور مقرر النشاط خالد طه إضافة الي جميع العاملين داخل منظومة نشاط الملاكمة.

وتواجد مجلس إدارة نادي القناة السابق برئاسة الاستاذ عماد الخواجة الذي أكد على مدى سعادته بإفتتاح هذا الصرح .

وتمنى بأن يكون هناك مزيد من الابطال داخل نادي القناة خلال الفترة القادمة.

ووجه رئيس نادي القناة السابق رسالة شكر للفريق أسامة ربيع على دور المتميز مع المنظومة الرياضية بنادي القناة

وقال عماد ان الكل يعمل على قلب رجل واحد داخل منظومة هيئة قناة السويس ونادي القناة.

ووجه رئيس نادي القناة السابق عماد الخواجة التهنئة لمجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور خالد عفيفي على افتتاح نادي الملاكمة إضافة الي تقديم التهنئة لكل افراد منظومة نشاط الملاكمة بقيادة مقرر النشاط الاستاذ خالد طه .

ومن جانبه قال مقرر نشاط الملاكمة بنادي القناة الأستاذ خالد طه أنه يعتبر هذا اليوم من الأيام المتميزة في حياته .

وأضاف أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم بالوصول بنادي الملاكمة لهذا المشهد الرائع والبداية من الفريق أسامة ربيع الذين يقدم لنا الدعم بكل قوة .

وتقدم خالد بالتهنئة لمجالس إدارة نادي القناة سواء السابقة بقيادة المستشار يحيي المحجوب ومن بعده عماد الخواجة واخيرا رئيس النادي الحالي الدكتور خالد عفيفي وكامل أفراد مجلسه .

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