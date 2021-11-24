جامعة سوهاج تبحث مع وزارة التربية والتعليم آليات التعاون لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، وفد وزارة التربية والتعليم، يمثله سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة، وإلهام الحسن موجه الإعاقة السمعية بالوزارة.

وذلك لبحث آليات التعاون بين الجامعة وإدارة التربية الخاصة، بحضور كلا من الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة، والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز.

وقال عبدالخالق، أن الجامعة حريصة على دعم ورعاية الطلاب ذوى الإعاقات من الصم والبكم وفاقدى النظر، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتسهيل الحصول على العلم.

ودمجهم مع زملاءهم دون تميز، بالإضافة إلى مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الطلابية، مما يكسبهم خبرات معرفية ومهارات تعليمية قيمة، تمكنهم من الاعتماد على النفس والثقة في الذات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاجتماع ناقش آليات التعاون بين الطرفين، من خلال ما تم عرضه من قبل الوزارة بإمكانية توفير متخصصين في لغة الإشارة لمرافقة الطلاب الصم وضعاف السمع في المحاضرات النظرية والعملية والتدريب الميداني.

وكذلك في الامتحانات بكلية التربية النوعية، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الخاص بقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم مدارس الصم وضعاف السمع نظام الثلاث سنوات.

للالتحاق بالدراسة بكلية التربية النوعية، وذلك بأقسام إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، المصنوعات الجلدية، والقسم التربوي، وقسم تكنولوجيا الحاسبات، قسم التربية الفنية.

وأكد الدكتور عماد الصوينع، أنه سوف يتم دمج هؤلاء الطلاب في نفس قاعات الدراسة مع باقي الطلاب، وسيتم تنظيم دورات تدريبية لهم بشكل دوري بقاعات مركز نور البصيرة مثلما يحدث مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لتحقيق أعلي مستوي تعليمي لهم، ليكونوا أفراد فاعلين فى الجامعة وفي المجتمع.