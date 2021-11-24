غداً افتتاح طريق الكباش.. السياحة والآثار تكشف كواليس الاحتفالية |فيديو

قال الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا بوزارة السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والمقرر غداً في ظل اجراءات احترازية شديدة ضد كورونا.



وأضاف فتحي ياسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحفل سيشهد تدشينا لموكب واحتفالات الأوبت، التي كانت تقام في حياة وتاريخ المصري القديم.



وتابع مدير آثار مصر العليا بوزارة السياحة والآثار قائلاً: "نحن نفخر أن تكون مصر هي الدولة اللي وراء هذا الاحتفال .. حيث إنه لأول مرة على مستوى العالم، يفتتح أطول طريق أثري مصري في هذه الفترة".



ونوه فتحي ياسين إلى أن الاحتفالية ستقام بحضور جميع أجهزة الدولة والمسئولين، وليس فقط من لهم علاقة بالآثار.



وواصل مدير آثار مصر العليا بوزارة السياحة والآثار قائلاً: "الاحتفالية ستفوق موكب المومياوات بمراحل، وستصل إلى القمة، وتبهر العالم".