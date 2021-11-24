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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشارك جمهوره بـ صورة له من تونس.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان عمر كمال صورة له من تونس، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام ”. 

 

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: “صباح الفل عليكم يا حبايبى من تونس ”.

 

وقال الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات، في تصريح سابق إن الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قيمة فنية حقيقية، مضيفا أن الجميع يعتز بالفنان هاني شاكر.


وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لكي يتم تنظيم موضوع أغاني المهرجانات لابد من تحقيق رقابة على مطربي المهرجانات وكلمات الأغاني .


وتابع الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات، أن الراب ظهر بقوة حاليا، مضيفا :"لو اشتغلت تحت مظلة النقابة بشكل رسمي هذا الأمر سيكون حاجزا امام تقديم أعمال بها كلمات خارجة او غير مناسبة".


وأكمل عمر كمال، أن المهرجانات لابد أن تكون تحت مظلة النقابة بشكل رسمي ونضع ضوابط على الكلمات أيضا.
 

فيما رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا :" ليس لدينا في النقابة شعبة مهرجانات ولا اعتقد أن هذا النوع ينفع يتعمل له شعبة في النقابة، والنقابة فيها مستوى".


وتابع: في النقابة شعبة للغناء الشعبي، هذا ليس فن والفن تقديم كلمات جيدة وفن راقي، مؤكدا :"ما ينفعش أجيب حد مش بيعرف يعمل أي حاجة ويغني ويقول أي كلام".

عمر كمال

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