للبشرة السمراء والبيضاء .. تعرفي على نوع الليزر المناسب لإزالة الشعر

تعتبر إزالة الشعر بالليزر احدى الوسائل السهلة والمتاحة بشكل كبير في الوقت الحالى، وكثير من الفتيات يلجأن إلى إزالة الشعر بالليزر نظرا لسهولته، ونتائجه الفعالة والدائمة في إخفاء الشعر لوقت طويل، وربما في بعض الحالات يقلل من كثافة الشعر على المدى الطويل لمن يعانون من الشعر الزائد في الجسم.

نصائح مهمة يجب القيام بها قبل وبعد جلسات الليزر



وقال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ان إزالة الشعر بالليزر أصبحت مطمع للكثير من الفتيات لأن أسعارها أصبحت رخيصة، ولم تكن كما كانت عندما ظهرت.





وأكد محمود خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري، ان هناك 6 ألوان مختلفة من ألوان الجلد، ويوجد ثلاث أنواع من الليزر موجودة في العالم كله، وتتناسب مع البشرة الفاتحة جميع أنواع الليزر، اما البشرة الغامقة لا يتناسب معها سوى نوع واحد من الليزر .



وتابع محمود، ان أغلب أجهزة الليزر المتوفرة في جميع المراكز وعند أطباء الجلدية يتوفر بداخلها النوعين من الليزر الذين يتناسبون مع ألوان البشرة المختلفة، ويختار طبيب الجلدية بحسب لون البشرة نوع الليزر الذي يتناسب معه.



وأفاد محمود، أنه قبل إجراء جلسات الليزر يجب على الطبيب فحص المريضة لكي يحدد ما إن كانت المريضة تعاني من الشعر الزائد نتيجة وجود تكيسات على المبايض أو بسبب تغير الهرمونات، مما يجعلها بحاجة إلى جلسات الليزر.

نصائح هامة يجب القيام بها قبل وبعد جلسات الليزر





وأوضح محمود، ان متوسط عدد جلسات الليزر التي تعطي نتائج فعالة هي من 8 جلسات، ويجب ان تكون المدة بين كل جلسة والاخرى شهر إلى شهر ونص على الأقل.

وتابع محمود، ان هناك بعض الأشخاص إذا قاموا بعمل الليزر في الوجه يمكن ان يزيد، لذا فيفضل للطبيب ان يقوم بتشخيص الحالات التي يمكن ان تتعرض لمثل هذه الأمور لكي لا يزيد الشعر في الوجه، ونواجه مشكلة أكبر.



وأضاف محمود، انه يجب تجنب إزالة الشعر من الجذور قبل جلسات الليزر ، وتجنب تقشير البشرة، باستخدام المخدر الموضعي قبل جلسة الليزر بنصف ساعة، وذلك على الرعم من أن أغلب أجهزة الليزر أصبحت لا تسبب ألم شديد لأنها مزودة بأجهزة التبريد .



واستطرد محمود، بأن الأشخاص المعرضين لالتهابات الجلد بعد إجراء عمليات الليزر يمكنهم وضع كريم فيوسيكورت قبل إجراء جلسات الليزر بربع ساعة وبعد الجلسة ، وذلك لأن جلسات الليزر تزيل طبقة الحماية الموجودة على الجلد والتي تمنع الإلتهابات والبكتيريا.



وإليكم اللقاء من هنا ..